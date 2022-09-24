بعد ضبط صاحب مطعم لتشغيله الأحداث.. كيف يواجه القانون ظاهرة عمالة الأطفال

كتب أحمد حسنى

ألقت قوات الأمن القبض على صاحب مطعم بدائرة قسم شرطة النزهة في القاهرة، بتهمة استقطاب واستغلال مجموعة من الصبية الأحداث، وتشغيلهم فى أعمال لا تتناسب مع أعمارهم فى المطعم وملحقاته، مقابل منحهم أجورا مالية بسيطة لتحقيق عائد مادى كبير بالمخالفة للقانون، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

ونص القانون على تغليظ العقوبات بشأن مخالفات تشغيل الأطفال، بما يحقق الردع لتلك الجرائم، لتصبح الغرامة من ألف إلى ألفي جنيه، مع تعدد الغرامة بتعدد العمال، ومضاعفة الجريمة في حالة العودة.

كما نص القانون على عقوبة تكميلية تطبق في حالة العودة وهي غلق المنشأة لمدة لا تجاوز 6 أشهر.

ونظم القانون علم الأطفال بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها، مع وضع حد أقصى لمدة تشغيلهم وهي 6 ساعات يومياً، على أن تتخللها فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، مع إلزام صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه.