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بدء تطهير مصرف أم دينار البحرى بمركز منشأة القناطر

السبت، 24 سبتمبر 2022 03:13 م
بدء تطهير مصرف أم دينار البحرى بمركز منشأة القناطر بدء تطهير مصرف أم دينار البحرى بمركز منشأة القناطر
كتبت - مرام محمد

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أعلنت محافظة الجيزة، تطهير مصرف أم دينار البحرى بمركز ومدينة منشأة القناطر ورفع ناتج التطهير لتحسين الحالة العامة للمصرف، وذلك في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالاستمرار في جهود رفع كفاءة الترع والمصارف والتطهير الدوري لها بالتعاون مع الجهات المعنية، وبمتابعة محمد عبد الراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.
 
وتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، جهود تبطين الترع والمصارف واستكمال أعمال التطهير لتحسين البيئة، حيث تم البدء في استكمال أعمال تبطين ترعة وردان الكبيرة نهاية 450م تقريبا، كما تم متابعة أعمال تطهير مصرف أم دينار المناشي ورفع ناتج التطهير إلى جانب متابعة تطهير مصرف السد زمام بهرمس ورفع ناتج التطهير.
 
 

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