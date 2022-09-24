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بدء أولى جلسات محاكمة 57 متهما بخلية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان

السبت، 24 سبتمبر 2022 10:53 ص
بدء أولى جلسات محاكمة 57 متهما بخلية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان المستشار وجدي عبد المنعم
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، نظر محاكمة 57 متهما بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان، والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
 
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
 كما أسندت النيابة إليهم عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
 

خليه ارهابيه

الانضمام لجماعة إرهابية

الجنايات



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