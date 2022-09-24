انتشال جثة شاب غرق في بحر شبين بالغربية أثناء ملء جركن مياه

الغربية مصطفى عادل

انتشلت قوات الانقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، جثة شاب بعدما لقى حتفه غرقا في بحر شبين بنطاق مركز السنطة، بعد أن اختل توازنه وسقط فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة أثناء قيامه بملء جركن مياه، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في بحر شبين.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين انها لشاب يدعي "ع.ا.ا" 17 سنة، وتم نقل الجثة للمشرحة وتبين أثناء محاولته ملء جركن مياه سقط في المياه وتوفي في الحال ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.