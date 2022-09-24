اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 11:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

انتشال جثة شاب غرق في بحر شبين بالغربية أثناء ملء جركن مياه

السبت، 24 سبتمبر 2022 11:00 ص
انتشال جثة شاب غرق في بحر شبين بالغربية أثناء ملء جركن مياه جثة- أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتشلت قوات الانقاذ النهري بمديرية أمن الغربية، جثة شاب بعدما لقى حتفه غرقا في بحر شبين بنطاق مركز السنطة، بعد أن اختل توازنه وسقط فجرفه التيار لعدم إجادته للسباحة أثناء قيامه بملء جركن مياه، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز السنطة بورود بلاغ لشرطة النجدة بغرق شاب في بحر شبين.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتم استدعاء الإنقاذ النهرى وتم انتشال الجثة وتبين انها لشاب يدعي  "ع.ا.ا" 17 سنة، وتم نقل الجثة للمشرحة وتبين أثناء محاولته ملء جركن مياه سقط في المياه وتوفي في الحال ، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 
 

مدير امن الغربية

السنطة

جثة

بحر شبين

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة