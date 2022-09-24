اليوم السابع
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اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية

السبت، 24 سبتمبر 2022 07:00 ص
اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية المستشار محمد حماد
كتب إيهاب المهندس

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تعقد الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بطرة، اليوم السبت، أولى جلسات محاكمة المتهمين، في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية والتحريض ضد مؤسسات الدولة.
 
ووجهت النيابة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
 
 كما أسندت النيابة إليهم عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

نظر اليوم

الدائرة الثالثة إرهابية

المنعقدة بطرة

أولي جلسات محاكمة المتهمين المتهمين في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصـر أمـن الـدولـة



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