المؤتمر الثامن لكلية طب جامعة بنها يشيد بدور الرئيس السيسي فى مجال الصحة

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت كلية الطب بجامعة بنها مؤتمرها العلمى الثامن بقسم الباطنة، بعنوان "الحديث فى أمراض الباطنة وكيفية علاجها"، تحت رعاية وحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب، والدكتورة نرمين عدلى وكيل الكلية لشئون البيئة.

وصرح رئيس المؤتمر الدكتور محمد العسال، بأن المؤتمر يهدف إلى الاطلاع على الجديد في مجال أمراض الجهاز الهضمي وأحدث أساليب التشخيص والمناظير وأحدث الوسائل العلاجية والأجهزة الحديثة ومناقشة الأبحاث الجديدة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد والجديد في مجال أمراض وأورام البنكرياس والقنوات المرارية وكذلك مرض السكر ومضاعفاته، وأحدث وسائل التشخيص وأحدث طرق العلاج الدوائية والتداخلية.

وأثني الدكتور العسال على دور الدولة الرائد فى المجال الصحى برعاية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسى والمبادرات الرئاسية المختلفة التى ساهمت فى الكشف المبكر للأمراض وعلاج الأمراض السارية والمزمنة وكذلك دوره الكبير فى القضاء على فيروس سى فى مصر، وهو ما يؤكد نجاح المنظومة الصحية فى تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بالارتقاء بها وتقديم كل الخدمات الطبية لجميع المواطنين .

كما أشار الدكتور محمد عبد المجيد استشارى أمراض الباطنة والجهاز الهضمي بالمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن المؤتمر يعد فرصة هامة لتشجيع شباب الأطباء على عرض الحالات الصعبة والاستفادة من خبرات القامات العلمية الطبية الحاضرة بالمؤتمر.

وحضر المؤتمر أكثر من 500 طبيب من شباب الأطباء من مختلف محافظات الدلتا والقاهرة، وكذلك أطباء وزارة الصحة وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وشارك في المؤتمر أيضا عدد من أساتذة كليات الطب من مختلف الجامعات المصرية.

وفى نهاية المؤتمر أوصى الدكتور عبد المنعم أحمد نائب رئيس المؤتمر بأهمية الكشف المبكر خاصة فى أمراض الباطنة والكبد والجهاز الهضمى، لما له من دوره كبير فى التشخيص السليم وذلك كبداية حقيقية لتجنب مضاعفات الأمراض المختلفة.