القوى العاملة: تدريب شباب ببنى سويف على مهن التفصيل والتبريد والتكييف

كتبت ـ أية دعبس

أعلنت مديرية القوى العاملة ببني سويف عن بدء البرامج الجديدة للتدريب المهني للعام 2022 ـ 2023، وذلك فى إطار خطة التدريب المهني التي اعتمدتها وزارة القوى العاملة مؤخرا، وبناء على توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، حيث تفقد محمد طلعت مدير المديرية فعاليات بدء دورات التدريب المهنى المنعقدة بمركز التدريب المهني بشرق النيل حيث تشمل البرامج 49 متدربا على مهن تفصيل وخياطة، و 14 متدربا على مهنة التبريد وتكييف، و 17 متدربا على مهنة صيانة المحمول .

وتابع مدير المديرية خلال جولته التفقدية للمركز سير عملية التدريب وأوضاع المتدربين، ووجه بإزالة أي معوقات وتسهيل كافة الإجراءات للمتدربين، مؤكدا على صرف كافة مستلزمات التدريب للمدربين.

وفى ذات السياق، أشار "طلعت" فى تصريحات اليوم السبت، إلى أنه تم بدء البرامج التدريبية بالوحدة المتنقلة على مهنة تفصيل وخياطة بعدد 10 متدربات، وذلك بقرية سدس بمركز ببا ضمن "مهنتك مستقبلك "، مضيفاً أنه تم الانتهاء من برنامج توصيلات الكهرباء وبرنامج أعمال السباكة لعدد 18متدرباً .