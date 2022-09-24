السجن 10 سنوات لسائق توك توك بسبب حيازته 60 طربة حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد المنعم الشناوي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار شريف أحمد فؤاد، والمستشار عبد الحميد هندي، بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية مائة ألف جنيه، للمتهم "ع.م.ف"، لاتهامه بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6941 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام المتهم " ع.م.م" سائق توكتوك، بمزاولة نشاط إجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه ، وعقب تنفيذ القرار ، تم ضبطه وبحوزته كيس بلاستيكي وبفض محتوياته عثر بداخله علي عدد 60 طربة حشيش وبتفتيش المتهم وجد بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول ،وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهم.