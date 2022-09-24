الداخلية تضبط 272 قضية مخدرات و173 قطعة سلاح بالجمهورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (173) قطعة سلاح نارى، و(272) قضية مخدرات، وتنفيذ (89059) حكما قضائيا متنوعا.

وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7253) حكم قضائى متنوع وضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.