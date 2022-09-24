اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 01:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 272 قضية مخدرات و173 قطعة سلاح بالجمهورية خلال 24 ساعة

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:05 م
الداخلية تضبط 272 قضية مخدرات و173 قطعة سلاح بالجمهورية خلال 24 ساعة حملات أمنية- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (173) قطعة سلاح نارى، و(272) قضية مخدرات، وتنفيذ (89059) حكما قضائيا متنوعا.
 
وشن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، استهدفت جميع الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن ضبط (22) قضية إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة 23 متهم لعدد 10 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (7253) حكم قضائى متنوع وضبط (9) قطع سلاح نارى وأبيض.
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وجارى إستمرار الحملات.
 
 

ترويج المخدرات

تنفيذ الاحكام

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة