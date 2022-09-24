الداخلية تضبط جرائم أموال بقيمة 5 مليارات جنيه خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، حيث تم استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (88) متهم ، وبحوزتهم (47 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 45 قطعة سلاح أبيض) وضبط (60) قضية إتجار بالمواد المخدرة وتنفيذ (6024) حكم قضائى متنوع وضبط (619) قضية متنوعة.

وفى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (2) عنصر وضبط (536) عنصر آخرين بنطاق مديريات أمن (الجيزة – أسيوط – جنوب سيناء – الدقهلية – الغربية – القليوبية - السويس - كفر الشيخ – المنيا – الإسكندرية - الشرقية – قنا – دمياط - المنوفية – بورسعيد – سوهاج – البحر الأحمر - الأقصر - أسوان – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – البحيرة - الإسماعيلية – بنى سويف) وبحوزتهم (231 قطعة سلاح نارى – عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة بالإكراه – خطف - سلاح – مخدرات) وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة تم ضبط (772) قطعة سلاح نارى أبرزها (88 بندقية آلية – رشاش – 2 جرينوف - 117 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 44 مسدس – 520 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 135خزينة) وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهما (6 فرد محلى – بندقية غير مششخنة - أدوات وأجزاء التصنيع) وضبط (1659) قطعة سلاح أبيض.

وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة تم ضبط (12) تشكيل عصابى ضموا (35) متهم إعترفوا بإرتكاب (58) حادث سرقة متنوع وضبط (80) قضية أحداث وضبط (9074) قضية مرافق عامة وإعادة سيارة مبلغ بسرقتها وكشف غموض (91) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – قتل – سرقة بالإكراه – إنتحال صفة) ، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (139) متهماً.

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (455472) حكم قضائى ، بينها (1690) حكم جناية و(165761) حكم حبس و(222546) حكم غرامة و(65475) مخالفة.

وشنت شرطة التموين حملات رقابية أسفرت عن ضبط (31) قضية إسطوانات بوتاجاز ، بمضبوطات بلغت (4716 إسطوانة بوتاجاز .. تقدر قيمة الغاز المدعم 636660جنيه) وضبط (35) قضية مواد بترولية ، بمضبوطات بلغت (562803 لتر) وضبط (11072) قضية سلع غذائية وتموينية ، بمضبوطات وزنت (2268٫874) طن ، أبرزها ضبط (336) قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، بمضبوطات بلغت (768,444طن - 789451 عبوة غذائية متنوعة – 184964قطعة) ، وكذا ضبط (64) قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات وزنت (29,75 طن "سكر" – 450 عبوة زيت طعام – 4000 رغيف خبز وضبط (5013) قضية مخالفات المخابز .. بمضبوطات بلغت (304,500 طن دقيق بلدى مُدعم – 3032 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة تحويل رصيد – ماكينة صرف خبز – 9140 رغيف بلدى) وضبط (8) قضايا فى مجال حجب السلع الإستراتيجية .. بمضبوطات بلغت (42,548 طن– 6000 لتر – 99030 عبوة سجائر – 800 عبوة معسل) و ضبط (136) قضية إستيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها (191,970 طن سلع ومواد غذائية مُدعمة متنوعة – 450 عبوة "زيت تموينى") وضبط (2) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء.. بمضبوطات بلغت (10,350طن "أسمنت") وضبط (2879) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية.. بمضبوطات بلغت (549,368 طن – 2560 قطعة مخبوزات – 4980 عبوة – 4420 لتر) وضبط (326) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر.. بمضبوطات بلغت (109998 عبوة "سجائر").

وتمكنت شرطة الكهرباء من ضبط (82468) قضية فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (71,332,520) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط (3357) قضية فى مجال التهرب الضريبى: (ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين) بمبالغ مالية بلغت (5,448,545,569) مليار جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها .. وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها .. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (4,455,920) مليون جنيه.

وفي مجال قضايا الأموال العامة تم ضبط (42) قضية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة.. بإجمالى مبالغ مالية بلغت قيمتها (43,524,094 مليون جنيه).. أبرزها ضبط عدد (33) قضية فى مجال (الإتجار والتعامل فى النقد الأجنبى) بإجمالى مبالغ مالية مضبوطة (عملات "محلية – أجنبية") بما يعادل (27,880,874 مليون جنيه).

وفي مجال قضايا النقل والمواصلات تم ضبط (1693) قضية متنوعة ، أبرزها جرائم (سرقات عامة - حيازة مواد مخدرة) وضبط (2) تشكيل عصابى ، ضما (10) متهمين ، لإرتكابهم (2) واقعة "سرقة".

وفي مجال قضايا المصنفات تم ضبط (252) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالى : (153) قضية فى مجال مكافحة جرائم المصنفات بمضبوطات بلغت (93) قطعة أبرزها (أجهزة حاسب آلى – "هارد ديسك" – أجهزة صوت – أجهزة "ريسيفر" – أجهزة "إنكودر" – وحدات معالجة مركزية – أجهزة دافع إشارة – طبق إرسال قنوات – أجهزة "باور سبلاى" – أجهزة "راوتر" – أجهزة "سويتش") ، وكذا ضبط (99) قضية فى مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت (45000) تمثلت فى (كتب دراسية خارجية مختلفة للتعليم قبل الجامعى دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية).

وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية تم ضبط (770) قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة) ، وكذا ضبط (1774) قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث ، و (870) قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف ، و (183) قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية ، و (136) قضية فى مجال حماية الملاحة الداخلية ، وكذا تأمين (1504) لنش سياحى.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (1573) قضية إتجار فى المواد المخدرة ، ضبط خلالهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (3655,479 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش المخدر ، وزنت (707,894 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين ، وزنت (51,607 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (15,757 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (13,958 كيلو جرام) وكمية من بذور الخشخاش "أفيون" وزنت (2,790 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (1,302 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو ، وزنت (1 كيلو جرام) وكمية من مخدر الكوكايين ، وزنت (170 جرام) و (34154 قرص مؤثر مخدر) و (19000 قرص كبتاجون مخدر و (53660 قرص ترامادول مخدر) وضبط (2) قضية غسل أموال .. بلغ الإجمالى قرابة (34) مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة و وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى (78 مليون جنيه).

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (210) قضية بإجمالى (228) متهم .. بمضبوطات بلغت

(22طن و736 كيلو جرام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط (750715) مخالفة مرورية متنوعة وضبط (305033) مخالفة تجاوز السرعات المقررة.

وفى مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية:

تم رفع (381 سيارة - 77دراجة نارية) ،و فى مجال ضبط مخالفات قائدى الدراجات النارية : تم ضبط (8522) مخالفة عدم إرتداء غطاء الرأس "الخوذة كما أسفرت أعمال لجان المرور على المدارس والحملات على الطرق عن لمرور على عدد (102) مدرسة ، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (94) من سائقى حافلات المدارس ، وتبين سلبية جميع العينات وفحص (71) مركبة لإشتراطات الصلاحية الفنية ، وتبين عدم مطابقة عدد (2) مركبة لشروط لصلاحية الفنية وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (4196) من قائدى المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (219) سائق منهم.

كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدى المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو إستعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن ضبط الآتى:

وفى مجال الحملات المرورية وضبط المركبات المخالفة:- تم ضبط عدد (989) مخالفة أجهزة صوتية ، ضبط عدد (1274) مخالفة الأجهزة الضوئية ، ضبط (3141) مخالفة زجاج ملون بدون تصريح ، ضبط عدد (2974) مخالفة ملصقات وضبط عدد (39) محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" ، ضبط عدد (88) أجهزة صوتية ، ضبط عدد (309) أجهزة ضوئية ، ضبط عدد (384) ملصقات مخالفة.

وفى مجال أمن الموانئ تم ضبط (46) قضية تهريب (بضائع - مستحضرات تجميل - مكملات غذائية) ، وكذا (20) قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - جنحة مرورية).

وفى مجال الأمن السياحى تم ضبط (1343) قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها (مخالفات شركات سياحية – حيازة آثار – حفر وتنقيب عن آثار).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.