الداخلية تضبط تجار مخدرات بحوزتهم أفيون وحشيش وذهب

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق دائرة مركز شرطة سمنود بمديرية أمن الغربية.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى – الأمن العام- الأمن المركزى) وبالإشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة ومديرية أمن الغربية تم إستهدافهم.. وأسفرت الجهود عن ضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها الكائن بدائرة المركز..وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالى – هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية).

وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة المركز..وبحوزته (35 طربة لمخدر الحشيش وزنت 3٫500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") حال تواجدها بدائرة المركز ..وبحوزتها (كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية) وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها الكائن بدائرة المركز ..وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول – كمية من المشغولات الذهبية).

وضبط (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه الكائن بدائرة المركز ..وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت (21٫500 كيلو جرام – 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلو جرام – كمية من مخدر الأفيون – عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر – هاتف محمول – مبالغ مالية "أجنبية – محلية") وضبط (إحدى السيدات) حال تواجدها بمسكنها الكائن بدائرة المركز ..وبحوزتها (كمية من مخدر البانجو وزنت 2٫500 كيلو جرام – عدد من الأقراص لعقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى).

وتم إستهداف (أحد الأشخاص ) حال تواجده بمحل سكنه الكائن بدائرة المركز وتبين عدم تواجده ، وعثر بمسكنه على (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – طبنجة صوت معدلة ) واستهداف (أحد الأشخاص) حال تواجده بمحل سكنه الكائن بدائرة المركز وتبين عدم تواجده ، وعثر بمسكنه على (كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين) بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (725٫000 ألف جنيه) تقريباً.

ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.