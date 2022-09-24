الداخلية تحيل ضابط شرطة وفردين للتحقيق لتجاوزهم مع مواطن بالدرب الأحمر

كتب محمود عبد الراضي

قررت وزارة الداخلية إيقاف ضابط شرطة وفردين عن العمل وإحالتهم لقطاع التفتيش لتجاوزهم مع أحد المواطنين أثناء ضبطه لممارسته مهنة "سايس" بدون ترخيص بمنطقة الدرب الأحمر بالقاهرة ولخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى ومخالفة التعليمات الخاصة بحسن معاملة المواطنين.