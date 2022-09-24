جاء ذلك خلال لقاء الصفدي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، حيث بحثا جهود حل الأزمة الأوكرانية ومعالجة تبعاتها، وركزت على التحركات المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ووقف تداعياتها الكارثية.



وبحث الصفدي ولافروف في هذا السياق التحديات التي يواجهها الأردن جراء استضافة مليون و300 ألف سوري، وتحدي تهريب المخدرات، والخطوات اللازمة لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتحديداً قرار مجلس الأمن رقم 2642 المتعلق بإيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.



وشدد الصفدي على أهمية تفعيل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه.



كما بحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه.



وبحث الوزيران أيضا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين.



كما التقى الصفدي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وبحث معه مخرجات الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين ‫الأردن‬ والاتحاد الأوروبي،‬ والتقدم المُحرز في تنفيذ وثيقة أولويات الشراكة التي جرى اعتمادها مطلع شهر يونيو الماضي خلال اجتماع مجلس الشراكة في البحر الميت.



كما بحث الصفدي وبوريل عديد من القضايا الإقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضية اللاجئين.



كما أجرى الصفدي اليوم محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا‬⁩ في اجتماع ركز على سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية وجهود حل الأزمات.



وكان الصفدي عقد ووزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة الاتصال المنبثقة عن الجامعة العربية حول الأزمة الأوكرانية لقاء مع لافروف أكد ضرورة حل الأزمة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



كما التقى الصفدي مستشار وزارة الخارجية الأمريكية ديريك شوليه في اجتماع ركز على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية - الأمريكية.