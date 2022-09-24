اغتيال إمام مسجد في ريف درعا وإصابة زوجته وابنه بجروح

وكالات

اغتال مجهولون في محافظة درعا جنوب سوريا إمام أحد مساجد ريف درعا، بإطلاق للنار أدى أيضا إلى إصابة زوجته وابنه بجروح.

وذكر التلفزيون السوري أن مسلحين مجهولين أطلقوا الرصاص على معتز أبو حمدان ما أدى إلى مقتله وإصابة زوجته وابنه بجروح خطيرة.

صفحات إخبارية محلية ذكرت أن مسلحين اغتالوا إمام جامع عثمان بن عفان، في المدينة، وأصابوا زوجته وابنه، وأوضحت أن ذلك جرى أثناء وجودهم أمام منزلهم في الحي الشرقي لمدينة طفس، غربي درعا.

وكما في الحوادث المشابهة في المدينة التي ما زالت تعيش حالة من الفلتان الأمني، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الاغتيال.