إصابة 12 شخصا فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

أصيب 12 شخصا، إثر انقلاب سيارة ميكروباص "أجرة" على الطريق الصحراوي الشرقي "الجيش"، أمام مدخل مركز ملوي في جنوب محافظة المنيا.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم (7256 ه ع ا)، ميكروباص أجرة، بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مدخل مركز ملوي، وتبين أن سبب وقوع الحادث السرعة الزائدة.

بانتقال سيارات الإسعاف ورجال الشرطة والحماية المدنية والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن إصابة 12 شخصا هم: خالد بخيت 22 عاما، شقيقته رحاب 19 عاما، ناصر عباس 50 عاما، مصطفي سيد 30 عاما، ويقيمون بمحافظة القاهرة.

ومنال مكرم 36 عاما، نوفير حنا 4 سنوات، شقيقها يوسف عام، ويقيمون بالمرج الجديدة.

وبخيتة منازع 31 عاما، أدم سيد 5 سنوات، وشقيقه يوسف 14 عاما، محمد علي 25 عاما، عبد العزيز محمد 30 عاما، ويقيمون بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين إلي مستشفي ملوي العام لتلقي العلاج حيث تراوحت الإصابات بين كسور وكدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم واشتباه إرتجاج، وانتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث والتحفظ علي السيارة تحت تصرف النيابة العامة.