أهالي زفتى بالغربية عن "حياة كريمة": قضت على الكثافة الطلابية في المدارس

مشروعات عملاقة تتم على آرض الواقع لتنقل سكان قرى الريف المصرى نقلة حضارية كبيرة لتحول هذه القرى إلى مدن من حيث الخدمات، حيث حولت الأحلام إلى واقع ملموس بعد الانتهاء من المشروعات التى تخدم المواطن البسيط والتى تحول القرية إلى مدينة من حيث الخدمات العامة.

رصد "اليوم السابع" خلال جولته داخل قرية تفهنا العزب أحدى القرى التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، والتى يتم بداخلها تنفيذ مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى داخل المحافظة، حيث تم رصد آراء المواطنين بعد الانتهاء من عدد كبير من المشروعات الخدمية.

وقال على أبو داود أحد الأهالى أن القرية كانت تعانى من الكثافة الطلابية داخل المدارس، وبعد إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى مبادرة حياة كريمة شاهدنا خلايا نحل تعمل داخل القرية، حيث تم إنشاء العديد من الأجنحة الجديدة داخل المدارس، وكذلك تطوير كافة المدارس وتزويدها بمعامل جديدة ومقاعد وتطوير كافة الأعمال الإنشائية.

وقالت نفيسة السيد أن القرية تم اختيارها لتصبح قرية مثالية ضمن مبادرة حياة كريمة هى وقرية نهطاى، حيث تم التطوير فى جميع المرافق والخدمات التى كنا نحتاج اليها وطالبنا بها لسنوات، حتى الخدمات التى لم نطالب بها تحققت ولم تترك المبادرة شبر داخل القرية دون تطويره.