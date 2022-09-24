اليوم السابع
Ads
السبت، 24 سبتمبر 2022 01:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

أرقام X الزراعة.. مصر الأولى عالميا فى إنتاج نخيل التمر..تمتلك 15.5 مليون نخلة

السبت، 24 سبتمبر 2022 12:18 م
أرقام X الزراعة.. مصر الأولى عالميا فى إنتاج نخيل التمر..تمتلك 15.5 مليون نخلة مصر الأولى عالميا في انتاج نخيل التمر
كتبت ــ أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من إصداره الرابع "أرقامX الزراعة"، أشار خلاله إلى إنتاج مصر من نخيل التمر.
 
أوضح العدد أن مصر، تعد الأولى عالميا في إنتاج نخيل التمر، حيث تمتلك حوالي 15.5 مليون نخلة، على مساحة إجمالية حوالي  135 ألف فدان، تمثل إجمالي المساحة المزروعة بنخيل التمر في محافظات مصر.
 
وتبلغ إجمالى إنتاجية التمور في مصر حوالي 1.8 مليون طن، بينما تأتي أعلى 5 محافظات في إنتاح التمور في مصر، كالتالي: أسوان، الوادي الجديد، الجيزة، الشرقية، والبحيرة.
 
يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الإصدار الأخير أرقام فى الزراعة، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.

الزراعة

النخيل

التمور

انتاج التمور



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة