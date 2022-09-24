أجهزة الأمن تكشف حقيقة فيديو تهديد شاب بإنهاء حياته لخلافات أسرية بالدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بإبداء رغبته فى الانتحار، واعتزامه تصوير نفسه لوجود خلافات عائلية بينه وبين والديه.

أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بالدقهلية)، وبسؤاله قرر بمروره بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات عائلية بينه وبين والديه، ورغبة والده فى طرده وزوجته من المنزل، وباستدعاء والده أيد ما سبق، واتهم نجله بسابقة تعديه عليه بالسب والشتم لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.