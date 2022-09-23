9 أطعمة احرص على تناولها عندما تصاب بأنفلونزا المعدة

كتب – حسام الشقويرى

تعرف أنفلونزا المعدة باسم التهاب المعدة والأمعاء الفيروسي ، وهو عدوى شديدة العدوى تصيب المعدة والأمعاء، ونوروفيروس - أكثر أنواع إنفلونزا المعدة شيوعًا وتشمل الأعراض الأولية لأنفلونزا المعدة الغثيان والقيء والإسهال وتقلصات المعدة وآلام البطن ، ولحسن الحظ ، قد تساعد بعض الأطعمة والمشروبات على تهدئة معدتك ومنع حدوث المزيد من المضاعفات وتساعدك على التعافي بشكل أسرع، وفقا لما نشره موقع healthline

إليك أنواع من الأطعمة والمشروبات عندما تكون مصابًا بأنفلونزا المعدة.

1. رقائق الثلج



تساعدك رقائق الثلج على امتصاص الماء ببطء ، والذي قد يتحمله جسمك بشكل أفضل في المراحل المبكرة من إنفلونزا المعدة.

2. سوائل صافية



يعتبر الإسهال والقيء من الأعراض الرئيسية لأنفلونزا المعدة، و يمكن أن تؤدي بسرعة إلى الجفاف إذا لم يتم تعويض السوائل المفقودة تتكون السوائل الصافية بشكل أساسي من الماء والكربوهيدرات ، مما يجعلها سهلة الهضم. بعض الخيارات هي:

ماء

شاي منزوع الكافيين

عصائر الفاكهة النقية مثل عصير التفاح والتوت البري والعنب

ماء جوز الهند

محاليل معالجة الجفاف عن طريق الفم ، مثل Pedialyte

3 - النعناع



قد يساعد النعناع في تخفيف أعراض أنفلونزا المعدة. في الواقع ، مجرد رائحة النعناع قد تقلل من الغثيان ، وفي إحدى الدراسات التي أجريت على 26 شخصًا عانوا من الغثيان بعد الجراحة ، فإن شم رائحة زيت النعناع أثناء القيام بتمارين التنفس العميق قد خفف الغثيان لدى 58٪ من المشاركين.

4 - الزنجبيل



يشيع استخدام الزنجبيل للتخفيف من الغثيان ، وهو أحد الأعراض الأساسية لأنفلونزا المعدة ، وعلى الرغم من عدم وجود أبحاث على الزنجبيل للغثيان أثناء إنفلونزا المعدة على وجه التحديد ، فقد وجدت العديد من الدراسات أن الزنجبيل ساعد في تقليل الغثيان بسبب الحمل وعلاج السرطان ودوار الحركة.

5 - الحساء المرق



عند الإصابة بالإسهال، توصي الكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي بالحساء القائم على المرق والحساء كخيار أول عند الانتقال مرة أخرى إلى تناول الطعام ، ويحتوي الحساء المرق على نسبة عالية جدًا من الماء ، والتي يمكن أن تساعد في الترطيب أثناء نوبة إنفلونزا المعدة، كما أنها مصدر ممتاز للصوديوم

6 - الموز



يعتبر الموز والأرز وعصير التفاح والخبز المحمص من الأطعمة الآمنة التي يجب تجربتها أثناء إصابتك بأنفلونزا المعدة.

7 - الحبوب الجافة والمقرمشات والمعجنات



لتجنب إثارة الغثيان والقيء أثناء إنفلونزا المعدة ، فإن الأطعمة الجافة مثل الحبوب والبسكويت العادي والمعجنات هي خيارات آمنة.

8 - بطاطس سادة



تعتبر الأطعمة الخفيفة مثل البطاطس العادية خيارات رائعة عندما تكون مصابًا بأنفلونزا المعدة، والبطاطس السادة طرية وقليلة الدهون ومكونة من نشويات سهلة الهضم. كما أنها محملة بالبوتاسيوم ، وهو أحد الشوارد الأولية التي تُفقد أثناء القيء والإسهال .

9 - البيض



يعتبر البيض خيارًا مغذيًا عندما تكون مريضًا بأنفلونزا المعدة، وعندما يتم تحضير البيض بأقل قدر من الدهون المضافة ومنتجات الألبان والتوابل ، يكون البيض سهلًا على معدتك.