اليوم السابع
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يتضمن 143 باكية.. تعرف على سوق السمك الجديد بالمنيب فى 8 معلومات

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 06:00 ص
يتضمن 143 باكية.. تعرف على سوق السمك الجديد بالمنيب فى 8 معلومات سوق السمك
كتبت - مرام محمد

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فى إطار سعى الجيزة للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء، تبنت المحافظة خطة تنموية لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

"اليوم السابع" يقدم تفاصيل مشروع سوق السمك الحضارى الجديد بالمنيب بحي جنوب الجيزة في 8 معلومات:

- يأتى المشروع فى إطار التوسع فى إقامة الأسواق الحضارية للباعة بديلاً عن الأسواق العشوائية.

- ينفذ المشروع في إطار تعاون محافظة الجيزة مع الوكالة الألمانية giz.

- وصلت معدلات التنفيذ بالأعمال الإنشائية للمشروع إلى 30%.

- يستهدف المشروع توفير مواقع خدمية لبيع السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار مناسبة وبالشكل اللائق.

- يشمل المشروع إنشاء 143 باكية بيعية.

- يتضمن المشروع إنشاء مبنى خدمات يضم مبنى إدارى للسوق ومطعم وكافيتريا لخدمة المترددين عليه.

- يشهد المشروع تحسين ورفع كفاءة شبكة الصرف الصحى.

- الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروع للانتهاء من أعماله الإنشائية خلال شهرين.


محافظ الجيزة

سوق سمك المنيب

المنيب

الجيزة



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