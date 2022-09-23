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وكيل أوقاف الإسكندرية يكرم منتسبى الأنشطة الصيفية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:39 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يكرم منتسبى الأنشطة الصيفية جانب من التكريم
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم، حفل تكريم طلبة النشاط الصيفي بمسجد رمضان شحاته بحضور الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة ومسئول الدعوة الإلكترونية بالمديرية والشيخ محمد عواد مدير إدارة أوقاف الجمرك وعدد من المفتشين والائمة وسط حضور جماهيري كثيف.

وفي كلمته قال الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إننا نفخر بما نراه ونشاهده اليوم في مساجدنا من احتوائها لأولادنا وإرشادهم وتعليمهم والأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم والفكر الوسطي المستنير.

وأكد أنه يرى مدى ثقة الجمهور في وزارة الأوقاف بما يشاهده ويراه في البرامج الصيفية واقبال المواطنين عليها.





 


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