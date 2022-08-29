6 طرق للحفاظ على المرارة بصحة جيدة فى سن الأربعين

كتبت فاطمة خليل

تميل غالبية النساء فوق سن الأربعين إلى التعرض لخطر متزايد من المشاكل الصحية، ومن بينها مشاكل المرارة، في هذا التقرير نتعرف على طرق الحفاظ على المرارة بصحة جيدة، بحسب موقع "Health".

ومن أعراض مشاكل المرارة الألم الموجود في الجانب من الصدر أسفل القفص الصدري، والألم في الجزء الخلفي من لوح الكتف الأيمن، والغثيان، والقيء، أو الغازات، ولكن، هناك بعض النصائح الأساسية لمساعدتك على العناية الكافية بالمرارة.

نصائح للحفاظ على صحة المرارة

1. أكل صحي

تطلق المرارة الصفراء في كل مرة يأكل فيها الشخص، عندما يتخطى المرء الوجبات، تتراكم العصارة الصفراوية، هذا يمكن أن يزيد من مستويات الكوليسترول في المرارة.

بمرور الوقت، تتصلب الدهون في حصوات المرارة، من الضروري تناول الطعام الصحي وعدم تفويت وجبات الطعام.

2. تناول الألياف

يجب على الشخص أن يأكل الأطعمة الغنية بالألياف، والتي تقلل من نسبة الكوليسترول الضار، هذا يحمي قلبك بشكل أكبر ويساعد في الحفاظ على حصوات المرارة.

وتطرد الألياف الصفراء من جسمك، قم بتضمين الشعير والعدس والتوت والبروكلي والأفوكادو والتفاح والحبوب الكاملة.

3. الحفاظ على وزن صحي

يمكن أن تؤدي زيادة الوزن أو السمنة إلى حصوات المرارة، حاول الحفاظ على لياقتك من خلال الحفاظ على الوزن الأمثل والبقاء بعيدًا عن الإجهاد.

الفواكه والخضروات الطازجة غنية أيضًا بالمياه والألياف، والتي يمكن أن تساعد الشخص على البقاء ممتلئًا.

إن تناول كميات كبيرة من البروتين النباتي يقلل من خطر الإصابة بأمراض المرارة.

4. تجنب الأطعمة المقلية

تتكون الأطعمة المقلية من الدهون المشبعة التي ترفع نسبة الكوليسترول في الدم لذا حتى تناول الأطعمة المصنعة والتوابل يعتبر أمرًا محظورًا بشكل صارم لأنه يمكن أن يؤثر سلبًا على صحتك العامة، لذا قلل من تناول المخبوزات والنكهات الاصطناعية والمحليات والحلوى والشوكولاتة.

5. اشرب الماء

يمنع الماء تراكم الصفراء، وهذا يحمي من حصوات المرارة. وفقًا للبحث ، فإن الأشخاص الذين يشربون المزيد من الماء يأكلون سعرات حرارية أقل وسكرًا أقل.

6. ممارسة الرياضة

من الضروري ممارسة الرياضة يوميًا هل تعلم أن النشاط البدني المنتظم يمكن أن يساعدك في الحفاظ على صحتك وقلبك يسمح لك بحرق السعرات الحرارية ، ويعزز المزاج ، ويحمي المرارة.

يمكنك القيام بأي نشاط من اختيارك مثل السباحة أو المشي أو ركوب الدراجات أو اليوجا.