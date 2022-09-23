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هبوط أسعار الذهب عالميًا.. واستقرارها فى مصر عند 1140 جنيهًا للجرام

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 01:30 م
هبوط أسعار الذهب عالميًا.. واستقرارها فى مصر عند 1140 جنيهًا للجرام محل ذهب - أرشيفية
كتب إسلام سعيد

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تشهد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة، استقرارًا ملحوظًا عند نفس مستوى أمس، عقب تراجع محدود حوالي 5 جنيهات ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في الأسواق- 1140 جنيها للجرام، في حين تشهد أسعار  الذهب في البورصة العالمية 1653 دولار لتواصل الأسعار العالمية للذهب هبوطها بسبب ضغط ارتفاع أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يسجل 1140 جنيها
 
عيار 18 يسجل 977 جنيها
 
عيار 24 يسجل 1303 جنيها
 
الجنيه الذهب 9120 جنيها
 
قرر بنك إنجلترا، أمس الخميس 22 سبتمبر، رفع سعر الفائدة الأساسي 50 نقطة أساس إلى 2.25% من 1.75%، إذ يسعى لمكافحة التضخم الذي لا يزال أعلى بخمس مرات من هدفه، وهذه الزيادة هي الزيادة السابعة على التوالي، وهي أعلى مستوى للفائدة منذ عام 2008، وصوت 5 أعضاء من لجنة السياسة النقدية لصالح زيادة 0.5%، بينما صوت ثلاثة من أجل زيادة أعلى بمقدار 0.75% بينما كان متوقعا من قبل بعض المحللين، وصوت أحد الأعضاء بزيادة قدرها 0.25% مما يضغط على الذهب عالميًا.
 
وفى وقت سابق قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى - رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25% مساء أول أمس الأربعاء، وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعات.

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

أسعار الذهب فى مصر

سعر الذهب فى مصر

الذهب

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