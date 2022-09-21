قفزة كبيرة فى الذهب والجرام يرتفع 18 جنيها وعيار 21 بـ1145

كتب - إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب في المعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، قفزة كبيرة بحوالى 18 جنيها في الجرام، وذلك بعد دقائق قليلة من إعلان رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية 75 نقطة أساس، إذ ارتفع الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم بسبب استمرار حركة الدولار.

قفز سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر من 1127 جنيها إلى 1145 جنيها للجرام بزيادة 18 جنيها في المعاملات المسائية، في حين سجل جرام الذهب عيار 18 مبلغ 981 جنيها للجرام و1309 جنيهات للجرام عيار 24 وبلغ سعر الجنيه الذهب 9160 جنيها.

قال جيروم بأول رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، إن التضخم ما زال أعلى بكثير من 2%، وأضاف خلال مؤتمر صحفى منذ قليل: نتبع سياسة مالية متشددة لخفض التضخم.

وذكرت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، إن عائدات السندات الأمريكية لأجل عامين ترتفع فوق 4,1 % لأول مرة منذ عام 2007.

وفى وقت سابق قرر الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى – البنك المركزى - رفع سعر الفائدة بنسبة 0.75% لتصبح 3.25%.

وسجل معدل التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات – مستوى 8.3% فى أمريكا فى شهر أغسطس 2022، وهو مستوى يفوق التوقعا