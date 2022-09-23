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مقتل 7 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:27 م
مقتل 7 مدنيين في قصف أوكراني على جمهورية دونيتسك الحرب الروسية الأوكرانية
كتب : أحمد علوى

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قالت قيادة قوات جمهورية دونيتسك الشعبية، إن الفصائل المسلحة الأوكرانية قصفت خلال الـ24 ساعة الماضية، عدة مناطق في الجمهورية بمختلف صنوف الأسلحة.

وذكرت القيادة في بيانها اليوم، أن القصف الأوكراني أسفر عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 8 آخرين بجروح.

وأضاف البيان: " خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، من الساعة 8:00 صباحا من يوم 22 سبتمبر حتى الساعة 8:00 صباحا من يوم 23 سبتمبر، لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون بجروح نتيجة قصف القوات المسلحة الأوكرانية لأراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

 

 


دونيتسك

قصف اوكرانى على دونيتسك

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