مطار الغردقة الدولى يستقبل اليوم 72 رحلة طيران تقل 11 ألف راكب

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، حسب جداول التشغيل اليوم 72 رحلة طيران أغلبها دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 11 ألف سائح من جنسيات مختلفة فى مقدمتها الجنسيات الأوروبية، وفي مقدمة الأوربية والألمانية.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي، أن معدلات الوصول خلال الايام الحالية جيدة والأكثر وصول الألمان، والسلطات المختصة بمطار الغردقة الدولي تعمل علي تسهيل إجراءات الوصول والدخول للسياح من جنسيات مختلفة ونقلهم إلى الفنادق المختلفة لقضاء إجازاتهم في منتجعات وفنادق البحر الأحمر.

ويستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات طيران دولية سياحية أغلبها قادمة من الدول الأوربية المختلفة، تقل علي متنها قرابة 1000 راكب، يتم تسهيل الإجراءات لهم فور وصولهم للمطار ونقلهم إلي الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم .

كانت كشفت جداول رحلات الطيران الأسبوعية لمطار مرسى علم الدولى منذ السبت الماضي حتي اليوم الجمعة ، استقبال المطار 101 رحلة طيران بينها 3 رحلات داخلية فقط و98 رحلة دولية سياحية .





