مصرع طفل وإصابة 4 آخرين فى حادث تصادم بقنا

لقي طفل مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل بالقرب من كمين الكرنك في مركز أبوتشت شمال قنا.

تلقي اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد مصرع طفل وإصابة 4 آخرين، مقيمين بشبرا، في حادث تصادم سيارة ملاكي مع سيارة ربع نقل، بالقرب من كمين الكرنك في مركز أبوتشت شمال محافظة قنا، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلي المستشفى.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج.



