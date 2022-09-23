اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 08:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع طفلة غرقا في نهر النيل بالبدرشين

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 06:53 م
مصرع طفلة غرقا في نهر النيل بالبدرشين أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقيت طفلة مصرعها غرقا في نهر النيل بالبدرشين، وتم إنقاذ والدها وشقيقها من الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلة بنهر النيل في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة تعرضت للغرق بنهر النيل، وحاول والدها وشقيقها إنقاذها إلا أنها لقيت مصرعها، وتم إنقاذ والدها وشقيقها. 
 
تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 

غرق طفله

نهر النيل

البدرشين

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة