مصرع طفلة غرقا في نهر النيل بالبدرشين

كتب عبد الرحمن سيد

لقيت طفلة مصرعها غرقا في نهر النيل بالبدرشين، وتم إنقاذ والدها وشقيقها من الغرق، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفلة بنهر النيل في البدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن طفلة تعرضت للغرق بنهر النيل، وحاول والدها وشقيقها إنقاذها إلا أنها لقيت مصرعها، وتم إنقاذ والدها وشقيقها.

تمت الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.