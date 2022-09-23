اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:49 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:46 ص
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة جثة
البحيرة - فريق المحافظات

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لقى شخص مصرعه وإصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .

كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .

وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارة نقل بأخرى ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون، وكذلك المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .

 


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