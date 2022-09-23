مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

لقى شخص مصرعه وإصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .



كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .



وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.



وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون، وكذلك المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .



وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .



