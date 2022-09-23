مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى حادث سير بصحراوى البحيرة

لقى شخص مصرعه وإصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .
كان اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة .
وبالفحص تبين مصرع شخص وإصابة 3 أشخاص آخرين بكدمات وكسور مختلفة بانحاء الجسم فى حادث تصادم سيارة نقل بأخرى ملاكى بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، بنطاق مركز شرطة وادي النطرون بمحافظة البحيرة.
وتم نقل جثة المتوفى إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون، وكذلك المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة .
وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة .
جثة
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه وإصيب 3 آخرين بكسور وكدمات متفرقة بانحاء الجسم اليوم الجمعة، إثر حادث تصادم سيارتى نقل وملاكى بمركز وادى النطرون بصحراوى البحيرة .
الموضوعات المتعلقة
مصرع 6 أشخاص وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات بأسيوطالجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:42 ص
إصابة 3 من أسرة واحدة فى حادث تصادم ببنى سويفالجمعة، 23 سبتمبر 2022 09:22 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة