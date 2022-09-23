محافظة القاهرة تحتفل بتجهيز 400 عروسة مقبلة على الزواج

كتب سيد الخلفاوى

شهدت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعى واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحفل الذى أقامته محافظة القاهرة بمركز شباب القاهرة الجديدة احتفالًا بتجهيز 400 عروسة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى .

وأكد محافظ القاهرة أن هذا الحفل يعد أحد أروع صور التكافل والتعاون لإدخال البهجة وتقديم الدعم لهذا العدد من الأسر.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن احتفالية "أفراحنا" التى أقيمت اليوم تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتيسير سبل تكوين الشباب للأسرة بحياة كريمة .

وأكد محافظ القاهرة على سعادته لمشاركته الفتيات فرحتهم بهذه المناسبة وقدم لهن التهنئة، متمنيًا لهن التوفيق فى حياتهن المقبلة، مشيرًا إلى أن هذا الحفل يهدف إلى المساهمة فى رفع العبء عن كاهل عدد من الأسر الأولى بالرعاية فى إطار إهتمام الدولة بدعمهم ، معبرا عن سعادته أن يرتفع عدد المستفيدات بالدعم العيني والنقدي إلى 400 عروسة.

شهد الحفل نواب المحافظ للمناطق الغربية والشرقية و الشمالية ، ومحمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب والرياضة نائبا عن الوزير ، ود. سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة ، ود.أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن الاجتماعى وعدد كبير من قيادات المحافظة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن محافظة القاهرة تقوم بشكل مستمر بتنفيذ العديد من البرامج لتحقيق المحاور الشاملة لرؤية مصر 2030 وذلك بالتعاون مع الجهات المختلفة من شركاء النجاح في المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات الأهلية ورجال الأعمال .

ومبادرة "أفراحنا" تتم بشكل منتظم بالتعاون بين محافظة القاهرة ووزارة التضامن الاجتماعى وجمعية حنان الدنيا والسيد محمد الكندرى لتوفير تجهيزات العرائس، بهدف المشاركة فى بناء أسر كريمة .

واضاف محافظ القاهرة أن هذا اليوم يمثل روح التكافل والتعاون بين أجهزة الدولة، وشركاء النجاح من المجتمع المدنى معربًا عن تقديره لرجل الأعمال محمد الكندرى ولجمعية "حنان الدنيا" برئاسة د. هالة الخولى لدورهم في استكمال هذا الحدث .

وأضاف محافظ القاهرة أن وجود هذا العدد يؤكد أن الدولة وأجهزتها التنفيذية بمحافظة القاهرة ومؤسسات المجتمع المدنى فى كل مكان يتعاونون لخدمة المواطن ورفع العبء عنه .

وأشاد محافظ القاهرة بالدور الذى تقوم به الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى المحافظة فى مساعدة الأجهزة التنفيذية فى تحقيق خطط التنمية وتحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.