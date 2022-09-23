اليوم السابع
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الجمعة، 23 سبتمبر 2022 04:09 ص
أكرم القصاص
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ماكرون: قدمنا لإيران مقترحنا الأخير إزاء الصفقة النووية

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 04:00 ص
ماكرون: قدمنا لإيران مقترحنا الأخير إزاء الصفقة النووية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون
وكالات

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الدول الغربية قدمت لإيران مقترحها الأخير إزاء الصفقة النووية، مشيرا إلى أنه لا يزال يعتبر العودة للاتفاق النووي ممكنة.

وقال ماكرون في تصريح لقناة "سي إن إن"، تم نشره يوم الخميس: "أعتقد أن الصفقة قابلة للتحقيق، ولكن علينا إتمامها"، وأضاف: "يجب أن نؤكد بوضوح أن هذا هو المقترح الأخير".

يذكر أن المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي مع طهران استأنفت في يونيو الماضي.

وفي 22 أغسطس الماضي وجهت إيران إلى المفوض الأوروبي الأعلى للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل ردها على مسودة الاتفاق الأوروبية. واستمرت المشاورات بين بروكسل وواشنطن بشأن الرد على المقترحات الإيرانية.

وحصل الجانب الإيراني على الرد الأمريكي على مقترحاته، ولا تزال دراسته مستمرة.


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فرنسا

ايران

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