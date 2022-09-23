لمرضى الكولسترول المرتفع.. مشروب يخفض مستوياته ويحميك من المضاعفات

فاطمة ياسر

إذا كنت من الأشخاص المصابين ب ارتفاع الكولسترول الضار بالجسم، إذا عليك التعرف علي أفضل الحيل والطرق التي تحد وتساعد في تنظيم نسبته بالدم، لأن ارتفاع نسبته في الدم يساعد بشكل كبير في زيادة فرص الإصابة بمشاكل بشرايين القلب والجسم، وقد يتسبب في الكثير من المضاعفات علي الصحة العامة.

وحول ذلك أشار التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن هناك مشروب ساخن يساعد على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة ويحميك من المضاعفات المرتبطة به، وهو الشاي الأخضر، فهو من المشروبات الغنية بمركبات الفلافونويد التي تساعد في تعزيز صحة القلب، عن طريق خفض الكوليسترول الضار وتقليل تخثر الدم حيث ثبت فعالية هذا المركب علي مرضي الكولسترول المرتفع ومدي تأثيره عليه.

وحول ذلك، أشارت العديد من دراسات تأثير الشاي الأخضر على تنظيم الكوليسترول في الجسم، فوفقا لدراسة نشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية، التي أكدت أن الشاي الأخضر يقلل بشكل كبير من الكوليسترول الضار، ولم يؤثر الشاي الأخضر على الكوليسترول الحميد، أو الجيد.

وقام الباحثون بمقارنة نتائج 13 دراسة من قواعد بيانات متعددة، كما تم تقييم التغيرات في الكوليسترول وجلوكوز الدم ومؤشر كتلة الجسم في التحليل التلوي، رجح الباحثون أن انخفاض الكوليسترول يرجع إلى مادة الكاتيكين الموجودة في الشاي الأخضر.

وحث التقرير، علي تناول الشاي الأخضر بأمان ولكن دون الإسراف في تناوله، لأنه غني بمادة الكافيين التي تشكل خطرا، وتزيد من تعرضك للشعور بالضداع والأرق.