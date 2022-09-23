لماذا ينخفض ​​معدل ضربات قلب الرياضيين أثناء الراحة؟

كتب – حسام الشقويرى

غالبًا ما يكون لدى الرياضيين الذين يمارسون رياضة التحمل معدل ضربات قلب أثناء الراحة أقل من غيرهم، و يتم قياس معدل ضربات القلب بالنبضات في الدقيقة (نبضة في الدقيقة)، و من الأفضل قياس معدل ضربات القلب أثناء الراحة عندما تكون جالسًا أو مستلقيًا ، وأنت في حالة هدوء، وفقا لما نشره موقع healthline

وعادة ما يكون متوسط ​​معدل ضربات القلب أثناء الراحة بين60 نبضة في الدقيقة. لكن بعض الرياضيين لديهم معدلات ضربات قلب أثناء الراحة منخفضة تصل إلى 30 إلى 40 نبضة في الدقيقة .

وإذا كنت رياضيًا أو شخصًا يمارس الرياضة كثيرًا ، فإن انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة لا يدعو للقلق عادةً ، إلا إذا كنت تشعر بالدوار أو التعب أو المرض، و هذا يعني عادةً أنك في حالة جيدة.

معدل ضربات القلب أثناء الراحة

يمكن اعتبار معدل ضربات القلب أثناء الراحة للرياضي منخفضًا عند مقارنته بعامة الناس، و قد يكون للرياضي الشاب السليم معدل ضربات قلب من 30 إلى 40 نبضة في الدقيقة، وهذا على الأرجح لأن التمرين يقوي عضلة القلب ، ويسمح لها بضخ كمية أكبر من الدم مع كل نبضة قلب، كما يذهب المزيد من الأكسجين إلى العضلات.

هذا يعني أن القلب ينبض مرات أقل في الدقيقة مما ينبض في غير الرياضيين، و ومع ذلك ، قد يرتفع معدل ضربات قلب الرياضي من 180 نبضة في الدقيقة إلى 200 نبضة في الدقيقة أثناء التمرين.

وتختلف معدلات ضربات القلب أثناء الراحة من شخص لآخر ، بما في ذلك الرياضيون، و بعض العوامل التي يمكن أن تؤثر عليه تشمل:

السن

مستوى اللياقة البدنية

مقدار النشاط البدني

درجة حرارة الهواء (في الأيام الحارة أو الرطبة ، قد يزيد معدل ضربات القلب)

العاطفة (التوتر والقلق والإثارة يمكن أن تزيد من معدل ضربات القلب)

الأدوية ( يمكن لحاصرات بيتا أن تبطئ من معدل ضربات القلب ، في حين أن بعض أدوية الغدة الدرقية يمكن أن تزيده)

متلازمة القلب الرياضي

متلازمة القلب الرياضي هي حالة قلبية عادة ما تكون غير ضارة. يظهر عادةً في الأشخاص الذين يمارسون الرياضة لأكثر من ساعة واحدة كل يوم. قد يعاني الرياضيون الذين لديهم معدل ضربات قلب أثناء الراحة من 35 إلى 50 نبضة في الدقيقة من عدم انتظام ضربات القلب أو عدم انتظام ضربات القلب.