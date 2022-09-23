لجان وحملات بيطرى الأقصر تستكمل تحصين المواشي فى سوق الحبيل.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

كشف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل عمل لجان الطب البيطري من إدارة الأقصر البيطرية ضمن أعمالها فى المرور على سوق المواشي بقرية الحبيل، لمتابعة تحصين المواشي وتوعية أصحابها، حيث تم تشكيل لجنة طبية بيطرية من إدارة الأقصر البيطرية، برئاسة الدكتور مايكل رفعت رئيس وحدة بندر الأقصر البيطرية، ورئيس اللجنة الطبية البيطرية، وعضوية الدكتور شادى زكريا رئيس وحدة المنشأة البيطرية، بمشاركة شرطة البيئة والمسطحات بمركز بندر الأقصر.

وأضاف الدكتور فتحى سلمى لـ"اليوم السابع"، أنه قامت اللجنة بتنفيذ أعمال التقصي والترصد الوبائي النشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، تزامناً مع الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبمتابعة الدكتورة هبة فضل مدير إدارة الوقاية بمديرية الطب البيطري بالأقصر.

كما قام فريق اللجنة بأعمال توعية المواطنين من مربي وتجار بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، كما تم تعريف مربي وتجار الماشية بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، من حيث طرق نقل المرض ومصادر العدوى- التوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى التوعية بأهمية التأمين على الماشية وتعريفهم بمميزات التأمين على الماشية والفوائد التى تعود على المربى فى حالة تأمينه على الحيوانات الخاصة، وكذلك التوعية بأهمية الترقيم والتسجيل للحيوانات الخاصة بهم حرصاً على حصولها على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

وشدد مدير بيطرى الأقصر، على أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطري بالأقصر والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها بقيادة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر بتكثيف لجان التقصي والترصد الوبائي ولجان التحصين والإرشاد البيطرى فى كافة أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر، ولذلك تهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر المواطنين من مربي وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حرصاً على صحة وسلامة وحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة المواطنين وكذلك حرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى.



تحصين المواشي فى حملات الطب البيطرى بسوق الحبيل



تفاصيل حملات تحصين المواشي فى سوق الحبيل لخدمة مربين المواشي



جانب من فحص المواشي خلال دخولها لسوق الحبيل



حملات تحصين المواشي فى سوق الحبيل لخدمة مربين المواشي



رجال الطب البيطرى خلال فحص المواشي بالأقصر



عمل رجال الطب البيطرى فى سوق الأقصر بالحبيل



لجنة بيطرى الأقصر خلال فحص المواشي بالسوق



متابعة المواشي داخل سوق الأقصر بالحبيل



متابعة فحص المواشي فى سوق الحبيل بالأقصر



مدير بيطرى الأقصر يكشف تفاصيل حملات تحصين المواشي



