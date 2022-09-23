كتبت إيناس البنا

تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض من الآن حتى قدوم فصل الشتاء، ومن المهم أن نتذكر أن الجلد يتغير أيضًا مع تغير الطقس والبيئة، إذا كنت تعيش في مكان رطب، فمن المحتمل أن يتفاعل جلدك بشكل مختلف عما إذا كنت تعيش في منطقة ذات درجات حرارة منخفضة.

لذلك، من المهم أن تحافظ على فحص وعناية روتين العناية بالجلد الذي تتبعه ومعه، من المهم أيضًا أن تتحقق من احتياجات بشرتك، ووفقا لموقع "healthline"، مع درجات الحرارة المتغيرة، قد تحتاج إلى بعض الترطيب الإضافة أو الرعاية، إليك بعض النصائح حول كيفية تجهيز بشرتك لموسم الشتاء.

لا تنس واقي الشمس

هذا غير قابل للتفاوض على الإطلاق، من المهم للغاية أن تستخدم واقيًا من الشمس على مدار السنة حتى لا تضر أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة بالجلد، لأنه مهما كان الموسم، فإن أشعة الشمس فوق البنفسجية موجودة دائمًا وتشكل تهديدًا خطيرًا على الجلد.

استخدم دائمًا مرطب الشفاه

خلال فصل الشتاء، تميل بشرتك إلى التشقق والجفاف، لذا استخدم دائمًا مرطب للشفاه، تساعد في الحفاظ على ترطيب الشفاه، خلال النهار، حاولي استخدام مرطب شفاه يحتوي على عامل حماية من الشمس حتى تظل شفتيك محمية أيضًا من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

استخدم الماء الفاتر لغسل وجهك

استخدام الماء الساخن لغسل وجهك يمكن أن يجرد بشرتك ويمكن أن يجعل بشرتك جافة. لذلك ، يمكنك استخدام الماء الدافئ بدلاً من ذلك ومنظف لطيف يساعد على إزالة جميع الأوساخ والزيوت من الجلد.

رطب بشرتك جيدًا

هذا من أهم الأشياء التي يجب على المرء القيام بها خلال فصل الشتاء، من المهم للغاية أن ترطب بشرتك جيدًا حتى لا تجف، اختر مرطبًا مرطبًا ومرطبًا ولكن في نفس الوقت ، يجب ألا يكون ثقيلًا على بشرتك.