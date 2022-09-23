فريق تمريض الغربية يحصد المراكز الأولى في مسابقة الزى التمريضى.. صور

الغربيــــة عادل ضرة

نجح فريق التمريض بفرع التأمين الصحي بالغربية في حصد 15 مركزا وحصولهم على مراكز متقدمة في مسابقة أفضل زي تمريضي على مستوى وحدات هيئة التأمين الصحي، حيث تم تكريم المتميزين من خلال الإدارة العامة للتمريض بالهيئة.



ومن المقرر تكريم المتميزين من التمريض بالمجلس التنفيذي للفرع تقديرا للمجهود المبذول والأداء المتميز.



وتقدم سيد جلال مدير الفرع وجميع العاملين بخالص الشكر والتقدير لفريق تمريض فرع الغربية ، متمنيا لهم مزيد من التوفيق ولجميع فرق التمريض مزيد من التقدم والتوفيق والاستمرار في الآداء المتميز.