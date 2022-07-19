تعرف على العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا

كتب - حسام الشقويرى

العلاج الهرمونى لسرطان البروستاتا، هو العلاج الذى يمنع هرمون التستوستيرون الذكورى من الوصل إلى خلايا سرطان البروستاتا، وتعتمِد معظم خلايا سرطان البروستاتا على هرمون التستوستيرون لمساعدتها على النمو، ويؤدِّى العلاج الهرمونى إلى موت خلايا سرطان البروستاتا أو نموها ببطء، وفقا لما نشره موقع WebMD.

ويعرف العلاج الهرموني لسرطان البروستاتا أيضًا بعلاج الحرمان من الأندروجين، ويستخدم العلاج الهرموني لسرطان البروستاتا لمنع الجسم من إنتاج هرمون التستوستيرون عند الذكور، الذي يغذى نمو خلايا سرطان البروستاتا، وقد يوصى الطبيب بالعلاج الهرموني لسرطان البروستاتا كخيار في أوقاتٍ مختلفة ولأسباب مختلفة أثناء علاج السرطان.

استخدامات العلاج الهرمونى:

علاج سرطان البروستاتا المتقدم لتقليص السرطان وإبطاء نمو الأورام، والتي قد تخفف أيضًا من العلامات والأعراض

بعد علاج سرطان البروستاتا

في سرطان البروستاتا الموضعي المتقدم لجعل الحزم الإشعاعية الخارجية أكثر فاعلية في الحدِّ من خطر إعادة حدوثه

بين أولئك الذين لديهم خطر كبير من تكرار المرض بعد العلاج الأولى للحد من هذا الخطر

مخاطر العلاج الهرمونى

يمكن أن تتضمن الآثار الجانبية للعلاج الهرموني لسرطان البروستاتا:

فقدان الكتلة العضلية

زيادة دهون الجسم

فقدان الرغبة الجنسية

ضعف الانتصاب

ترقق العظام، الذى يمكن يؤدى إلى كسر العظام

الإرهاق

تغييرات فى السلوك

مشاكل تتعلق بالأيض

الجرعات المتقطعة

ولتقليل الآثار الجانبية لأدوية العلاج الهرموني، قد يُوصي الطبيب بتناولها لفترة زمنية معينة، وقد تحتاج إلى الاستمرار فى تناول هذه الأدوية فى حالة عودة المرض أو تطوره، وتظهر الأبحاث المبكرة أن هذه الجرعات المتقطعة من أدوية العلاج الهرموني قد تُقلل من خطر الآثار الجانبية، ومع ذلك هناك حاجة إلى إجراء دراسات إضافية لتحديد فوائد الاستمرار على المدى الطويل في تناوُل العلاج المتقطع.