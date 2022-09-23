ضبط مهندس وشقيقين أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل منزل في الدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة شمال محافظة الدقهلية، من ضبط 3 أشخاص بقرية جديدة المنزلة التابعة لمركز ومدينة المنزلة، وذلك خلال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بمنزل أحدهم.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية،قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا لمأمور مركز المنزلة بقيام أشخاص بالحفر والتنقيب داخل أحد المنازل بقرية "جديدة المنزلة"

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنزلة الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المنزل مكون من طابق واحد وعلى مساحة 100 متر، ملك المدعو "مسعد.م.م"48 عامًا،عامل، ومقيم بذات القرية و عثر على حفرة بصالة المنزل"1.5 متر× 1.5 متر تقريبا".

وتمكنت القوات من ضبط كلا من مالك العقار و"عرفات.م.ش" 38عامًت،و شقيقة "أحم.م.ش"26عامًا، ويقيمون بالإسماعيلية، وبحوزتهم بعض أدوات الحفر،و "فوزى.ع.أ"45 عامًا، مهندس زراعي.

وبسؤالهم في محضر الشرطة اقروا جميعا بقيامهم بالحفر بالمنزل بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم واحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



