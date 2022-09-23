ضبط محاولة تهريب هواتف محمولة مع راكب قادم من الكويت بمطار القاهرة

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، محاولة تهريب كمية كبيرة من الهواتف المحمولة مع راكب قادم من الكويت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من الكويت، أستوقف محمد يوسف محمد رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب، ورسوم جمركية، وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من علاءالدين عمارة و كريم نادي مأمورا الجمرك واللذان تلاحظ لهما وجود عبوات متكررة ومتماثلة بكثرة داخل حقائب الراكب.

كلف إبراهيم حسن طلحه مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 هيثم محمد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا، مما أسفر عن وجود 51 هاتف محمول، قام فتحي فوزي، مدير الإدارة، بالإنابة بتشكيل لجنة لجرد المضبوطات وتحريزها.

آمر رضا أبو العزم مدير الادارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 203 ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.