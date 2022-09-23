ضبط راكب أجنبي بمطار القاهرة بحوزته كمية من المواد المخدرة

كتبت رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي، من ضب راكب أجنبي قادم من نيويورك بحوزته كمية متنوعة من المخدرات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء انهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من نيويورك، أستوقف أحمد صبري عطية مأمور الجمرك المعين علي لجنة الخط الأخضر أحد الركاب إثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية وبتفتيش حقائبه علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمد حميدة مأمور الجمرك و هاني مصطفي رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود كثافات عضوية داخل الحقائب.

كلف جمال أحمد السيد، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 بسمة حسني عبد الحميد مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط تانك بداخله زيت الماريجوانا المخدر و 2 كيس بداخلهما نبات الماريجوانا و 2 كيس حلوي بالمخدرات وعلبة بلاستيكية بداخلها بودرة الكوكايين المخدر وعلبة بلاستيكية بداخلها مواد مخدرة و سيجارة إلكترونية بها مادة cbd.

آمر حسين عبدالله هيكل مدير الإدارة الرابعة بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي والذي إحال الراكب الي النيابة المختصة.