اليوم السابع
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ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من قائد سيارة في الوراق

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:30 م
ضبط المتهمين بسرقة مبلغ مالي من قائد سيارة في الوراق ضبط متهم - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على عاطلين متهمين بسرقة مبلغ مالي من قائد سيارة نقل في الوراق، وتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عاطلين في سرقة مبلغ مالي من قائد سيارة نقل، حيث غافلاه واستوليا على النقود وفرا هاربين بواسطة سيارة ملاكي.

تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهمين وضبطهما، وبحوزتهما المبلغ المالي المسروق، كما ضبط بحوزتهما متعلقات أخرى اعترفا بسرقتها من ضحايا آخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 


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