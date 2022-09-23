صفحة الأزهر تحتفى بالدكتورة نهلة الصعيدى بعد قرار تعيينها مستشارة للإمام الأكبر

كتب ـ لؤى على

احتفت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، بالدكتورة نهلة الصعيدى، عقب قرار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، بتعيينها مستشارا لفضيلته لشئون الوافدين، حيث استعرضت الصفحة عبر منشورات السيرة الذاتية للدكتورة.

وكان قد قرر فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، تعيين الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشئون الوافدين.

وتشغل الدكتورة نهلة الصعيدي، منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بجامعة الأزهر بالقاهرة، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.