شركة مياه الأقصر تقدم خدمات كبرى ضمن مبادرة حياة كريمة للقرى والنجوع

الأقصر – أحمد مرعى

دعم ضخم بمليارات الجنيهات تقدمه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، لدعم قرى المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث يجرى العمل فى عدد من المشروعات القومية وتوصيلات شبكات المياه ومحطات الصرف الصحى، بجانب المشروع الأبرز وهو مشروع "الصرف الصحى المتكامل" لدعم قرى حياة كريمة بالأقصر.

وفى هذا الصدد يقول اللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، أنه مؤخراً بدأت الشركة فى تبني تطبيق معايير التحول الرقمى بالمنظومة التجارية، وتطوير منظومة القراءة والتحصيل لتحقيق الشفافية فى المحاسبة وزيادة ثقة العملاء، حيث تم الإجتماع مع فريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية برئاسة المهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة، وفريق مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه الممول برئاسة المهندس جون هندرسون، والاستشارى المالى والتجارى محمد السيد، والمهندس محمد هاشم نائب المشروع وفريق عمل المشروع، لإستعراض نجاح شركة الأقصر فى إصدار أول فاتورة إلكترونية للعملاء وإلغاء الفاتورة الورقية بجميع فروع الشركة، لتصبح شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر أول شركة بالقطاع تصدر فواتير إلكترونية للعملاء بجميع فروعها.

وأضاف اللواء محمد يجيى، لـ"اليوم السابع"، أن هذا النجاح المتميز يأتي نتيجة تضافر الجهود والتعاون المثمر بين شركة الأقصر، ومشروع الحلول المتكاملة للمياه الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث تم ميكنة منظومة القراءة بإستخدام أحدث الآليات والبرامج والطباعة بمقر العميل، بما يضمن تنفيذ خطة التحول الرقمي والميكنة التى قام بوضعها فريق عمل مشروع الحلول المتكاملة للمياه مع شركة الأقصر، وذلك فى إطار رفع كفاءة الخدمة وتحسين الأداء وتنفيذا لاستراتيجية الدولة، واستهدافها للتحول الرقمي لجميع الجهات الحكومية والقطاعات الخدمية.



اجتماع قيادات الشركة والوكالة الامريكية للتنمية الدولية



التحول الرقمى لمنظومة القراءة والتحصيل وتصدر أول فاتورة إلكترونية للعملاء



الصرف الصحى المتكامل المشروع الأبرز لدعم القرى



العمل فى مشروعات الصرف الصحى المتكامل بالأقصر



القابضة للمياه بالأقصر ويونيسف مصر تنظمان ورشة عمل القرض الدوار



بعثة البنك الافريقي للتنمية خلال زيارتها بالأقصر



بعثة البنك الافريقي للتنمية لدى زيارتها بالأقصر لمتابعة مشروع الصرف



توفير دعم كبير لـ9 قرى بتعداد 130 ألف مواطن



جولات رئيس شركة المياه لمتابعة المشروعات



جولة قيادات الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالأقصر



حضور فعاليات ورشة عمل حول القرض الدوار بحياة كريمة



حضور ورشة عمل القرض الدوار لتمويل الوصلات المنزلية



رئيس شركة مياه الأقصر خلال فعاليات ورشة عمل لدعم قرى حياة كريمة



شركة مياه الأقصر تبدأ التحول الرقمى لمنظومة القراءة والتحصيل



شركة مياه الأقصر تقدم خدمات كبرى فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة



متابعة العمل فى الصرف الصحى المتكامل بالأقصر



متابعة مشروع الصرف الصحى المتكامل بالأقصر



متابعة مشروعات دعم المياه بقرى جنوب الأقصر



مشروعات قومية لشركة مياه الأقصر



مياه الأقصر تنظم لقاءات جماهيرية بأصفون والشغب بإسنا



مياه الأقصر تنظم لقاءات جماهيرية بأصفون