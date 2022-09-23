حياة كريمة بالأقصر.. لوحة لتوزيع الكهرباء بالنمسا وتجديد مركز شباب القرايا

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تواصل العمل بكل جدية ضمن المشروع القومى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية "حياة كريمة"، وذلك بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها.

وفى هذا الصدد صرح اللواء هشام السعدى رئيس مركز ومدينة إسنا أن الأجهزة التنفيذية بقيادة المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا، تتابعة استمرار العمل فى إنشاء لوحة توزيع كهرباء بالنمسا، حيث يوجد بها خدمة عملاء وغرفة شحن، وذلك بحضور أحمد عبد الخالق من هيئة التعمير.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إسنا، لـ"اليوم السابع"، أنه يجرى متابعة المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث يتم تواصل العمل فى مشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرايا، لدعم النشء والأطفال فى حياتهم اليومية بالأنشطة والفعاليات الرياضية داخل مركز الشباب بعد تطويره وتجديده.

وفى نفس السياق يقول المهندس محمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا بمدينة إسنا، أنه يجرى استمرار العمل فى إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالوحدة المحلية لقرية النمسا ضمن مبادرة حياة كريمة، كما يجرى العمل فى إنشاء مركز تنمية الأمومة والطفولة ضمن مبادرة حياة كريمة بالنمسا، حيث يتكون المبنى من طابقين :- (الدور الأرضى يتكون من صالة ألعاب رياضية - تخاطب - مركز علاج طبيعي - حضانة - والدور الأول علوي يتكون من فصل محو أمية - ورشة تدريب - عيادة تنظيم أسرة - مركز مودة)، وذلك تحت إشراف جهاز تعمير البحر الأحمر بإشراف المهندس أحمد سعيد والمهندس أحمد عبد الخالق، والشركة المنفذة للمشروع شركة بداية للتشييد والبناء بإشراف المهندس جمال ناصر والمهندس حسام الدين حمادة تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعي، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.

وتضم مشروعات حياة كريمة بالقرى، إنشاء جناح إبتدائي بمدرسة المساوية الإعدادية لتصبح تعليم أساسي وجاري أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري إنشاء جناح جديد بمدرسة النمسا الثانوية المشتركة وصيانة وتطوير المبنى القديم، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة حاجر المساوية للتعليم الأساسي، وتم تسليم وتطوير ورفع كفاءة مدرسة ساحل القرايا الإبتدائية، وجاري العمل في صيانة ورفع كفاءة مدرسة القرايا الإعدادية، وإنشاء جناح إبتدائي بمدرسة الشهيد أحمد عبد السلام الإعدادية لتصبح تعليم أساسى وجارى أعمال الصيانة بالمبنى القديم، وجاري متابعة جميع المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة.



إحلال وتجيدد مركز شباب القرايا



العمل فى إنشاء لوحة توزيع كهرباء النمسا



إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بقرية النمسا



إنشاء لوحة توزيع كهرباء النمسا جنوب الأقصر



جانب من العمل فى إنشاء المحطة الوسيطة لتجميع القمامة بالنمسا



مبنى لوحة توزيع كهرباء النمسا