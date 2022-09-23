حبس مديرة شركة إلحاق العمالة المصرية بالخارج 4 أيام بتهمة النصب

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس المديرة المسئولة بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تمكنت الإدارة العامة لمكافة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط (سيدة- مقيمة بمحافظة الجيزة)، لقيامها باستغلال طبيعة عملها، كونها المديرة المسئولة بشركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج كائن مقرها بمنطقة العجوزة بالجيزة.. وممارسة نشاط إحتيالى تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج، أمكن الإستدلال على أحد ضحاياها، وبسؤاله قرر قيام المذكورة بالإستيلاء منه على مبلغ مالى بزعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول– دون الوفاء بذلك.

بمواجهة المتهمَة بما أسفر عنه الضبط أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.