حبس عاطلين بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه فى المرج

قررت نيابة المرج، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة سائقى التوك توك بالإكراه.

وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، من ضبط شخصين لقيامهما بسرقة مركبة توك توك بمنطقة المرج، حيث حرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، من (سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة) بأنه حال سيره بالمركبة خاصته إستقل صحبته شخصان " لايعلم بياناتهما " لتوصيلهما لإحدى المناطق بدائرة القسم، وعقب ذلك قاما بتهديده بإستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما وسرقة ( مبلغ مالى ، هاتف المحمول ، مركبة "التوك توك" ) كرهاً عنه ولاذا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين، مقيمان بمحافظة الشرقية) .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (2 قطعة سلاح أبيض المستخدمتين فى إرتكاب الواقعة – مركبة التوك توك المستولى عليها وباقى المسروقات)، وبمواجهتهما أمام اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة، إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وبإستدعاء المجنى عليها تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.