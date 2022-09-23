كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شريكه بسبب خلافات بينهما فى العجوزة 4 أيام لى ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وأمرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه يعمل في مجال تأجير السيارات، وأن شريكه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.