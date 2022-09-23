اليوم السابع
Ads
الجمعة، 23 سبتمبر 2022 12:49 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل شريكه بسبب خلافات بينهما فى العجوزة 4 أيام

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 11:23 ص
حبس المتهم بقتل شريكه بسبب خلافات بينهما فى العجوزة 4 أيام حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بالجيزة حبس المتهم بقتل شريكه بسبب خلافات بينهما فى العجوزة 4 أيام  لى ذمة التحقيقات.
 
وكلفت النيابة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وأمرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بمنطقة العجوزة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن المجني عليه يعمل في مجال تأجير السيارات، وأن شريكه وراء ارتكاب الجريمة، بسبب خلافات بينهما. 
 
ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
 
 

أمن الجيزة

جرائم القتل

العجوزة

الطب الشرعى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة