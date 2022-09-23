اليوم السابع
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حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الجيزة 4 أيام

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 08:16 م
حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر للعمل بالخارج في الجيزة 4 أيام حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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قررت النيابة العامة في الجيزة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج، أو العمل بكبرى الشركات في البلاد.
 
وكلفت المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة، وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
 
تمكنت الإدارة العامة لمكافة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط (شخص- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بممارسة نشاط إحتيالى تخصص فى النصب والاحتيال والإستيلاء على أموال الشباب من راغبى السفر للعمل بالخارج أو العمل بكبرى الشركات بالبلاد ، حيث قام بإنشاء وإدارة شركة "بدون ترخيص" وإتخاذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى لإلحاق العمالة كائن مقرها بمنطقة العمرانية بالجيزة.. وعثر بمقر الشركة على (إستمارات تعيين بوظائف بإسم الشركة - كمية من صور لمستندات خاصة بالمجنى عليهم عبارة عن "جوازات سفر - بطاقات رقم قومى - شهادات ميلاد - شهادات تخرج – شهادات خبرة") وأمكن الإستدلال على أحد ضحايا المتهم وبسؤاله قرر قيام المتهم بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبلغ مالى تحت زعم توفير فرصة عمل له بإحدى الدول - دون الوفاء بذلك.
 
 

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