جمارك مطار برج العرب الدولي تضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار برج العرب الدولي، برئاسة مصطفى العربي مدير عام الموانئ الجوية، من ضبط محاولة تهريب عدد من الهواتف المحمولة، بالمخالفه لأحكام قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة، على رحلة طائره خطوط شركة العربية، اشتبه كريم صبحي رئيس الوردية في الراكب ع . ا . ا مصري الجنسية.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أشياء أو بضائع تستحق سداد ضرائب أو رسوم جمركية، أجاب بالنفي.

ولاحظ محمود الشيشيني مأمور الحركة، قيام الراكب بترك حقائبه لصديقه والخروج مسرعا من المنطقة الجمركية فأخطر الأمن الجمركي ومكافحة التهرب الجمركي، فقاموا باستيقافه بعد خروجه من المنطقة الجمركيه مباشره وإعادته مره أخرى لصالة التفتيش.

وبالعرض على سعد عبادي مدير إدارة الجمرك، قام بتشكيل لجنه لتفتيش حقائب الراكب، وتفتيشه ذاتيا من محمد الكوانيني مأمور الحركة وإبراهيم الأحول بالأمن الجمركي، ومحمود فياله مفتش مكافحة التهرب الجمركي بحضور طارق عبد المنعم مدير إدارة الأمن الجمركى، فتبين وجود 9 هواتف محمولة ماركه آيفون بدون علب وبدون لوازم مخبأة داخل جيوب الراكب بالتفتيش الذاتى .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة 180 ألف جنيه .

قرر مصطفي العربي مدير عام الموانئ الجوية، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 36 لسنة 2022.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور سامي رمضان رئيس الإدارة المركزية لجمارك الركاب والأسواق الحره بتشديد الرقابة على المطاراتوالمنافذ الجمركيه وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.