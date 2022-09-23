جامعة طنطا تشارك بمنتدى الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية

الغربية عادل ضرة

شاركت جامعة طنطا بمنتدى أنشطة وفعاليات الجامعات الحكومية المصرية لمواجهة التغيرات المناخية، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والذى استضافته جامعة السويس، خلال الفترة من 22 وحتى 23 سبتمبر الجاري، بإشراف المجلس الأعلى للجامعات وبأمانة الدكتور محمد لطيف، بحضور الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والسفير هشام بدر المُنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورؤساء الجامعات، ولفيف من القيادات الأكاديمية وممثلي عدد من الجهات المعنية بملف التغيرات المُناخية.

وصرح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا أن الجامعة شاركت في المنتدى بأبحاث تخصصية دقيقة في محاور التغيرات المناخية المختلفة فضلا عن تقديم عرض تقديمى شمل الأنشطة البحثية والتوعوية التي قامت بها الجامعة في مجال التغير المناخي وتأثيراته السلبية.

وأشاد رئيس الجامعة بدور المنتدى فى دعم البحث العلمى لمواجهة التغيرات المناخية والتاكيد على أهمية التعاون بين الجامعات فى الحفاظ على البيئة ومواجهة الآثار السلبية للتغيرات المُناخية فضلا عن دعم رؤية مصر للتنمية المُستدامة 2030 .

وضم فريق جامعة طنطا المشارك بالمنتدى كل من الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نهال صلاح الدين وكيل كلية العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور مصطفى علوان أستاذ مساعد بقيم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة جامعة طنطا ومدير وحدة إدارة نظم التعلم عن بعد DLMS، والمهندس عاصم حسن المدرس المساعد بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية بكلية الهندسة.